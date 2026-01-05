Rissa con mazze e coltelli alla fermata metro di Bagnoli arrestati in quattro

Quattro uomini, due tunisini e due russi, sono stati arrestati presso la fermata della metropolitana di Bagnoli, a Napoli, a seguito di una rissa con l’uso di mazze e coltelli. L’intervento delle forze dell’ordine ha evitato che la situazione degenerasse ulteriormente. Gli arresti si inseriscono nelle operazioni di controllo e sicurezza nelle aree metropolitane della città.

#Jesi - Mazze e catene, maxi rissa - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.