Maxi sequestro di cocaina alle Canarie | bloccate 10 tonnellate di droga

Un intervento coordinato dalla Polizia Nazionale spagnola ha portato al sequestro di circa 10 tonnellate di cocaina nelle acque delle Canarie. L’operazione ha impedito che questa ingente quantità di droga raggiungesse le vie di distribuzione in Europa, sottolineando l’efficacia delle attività di contrasto al traffico internazionale di droga.

Maxi sequestro di cocaina nelle acque dell'Atlantico. Un'operazione internazionale coordinata dalla Polizia Nazionale spagnola ha impedito che quasi 10 tonnellate di droga arrivassero sulle strade europee. Dopo mesi di indagini, gli agenti hanno intercettato e sequestrato una nave mercantile al largo delle Isole Canarie. L'imbarcazione era partita dalla Turchia e aveva effettuato uno scalo nelle acque al largo del Brasile, dove sarebbe stato caricato lo stupefacente. La droga, suddivisa in 29 pacchi, era abilmente occultata all'interno di un carico di sale, nel tentativo di eludere i controlli.

