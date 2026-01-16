In arrivo la tessera elettorale digitale addio a quella cartacea | la novità nel decreto Pnrr

È in fase di sviluppo la tessera elettorale digitale, secondo quanto previsto dalla bozza del nuovo decreto PNRR. Questa novità mira a sostituire la tradizionale tessera cartacea, semplificando le procedure per gli utenti. Contestualmente, il decreto prevede anche l’abolizione del rinnovo della carta d’identità per gli over 70. Questi interventi fanno parte di un processo di digitalizzazione delle certificazioni e dei documenti ufficiali.

Decreto PNRR, dalla tessera elettorale digitale allo stop dei cedolini POS: le novità - E' in arrivo un nuovo Decreto PNRR per assicurare il conseguimento degli obiettivi inseriti nell'ultima revisione del novembre scorso entro la scadenza a metà del 2026. finanza.repubblica.it

Anagrafe, in arrivo la tessera elettorale digitale e la carta d’identità semplificata per over 70 - Sono le novità in arrivo con il decreto Pnrr per garantire il conseguimento degli obiettivi, entro la scadenza del 2026, del Piano così come rimodulato nell’ultima revisione di novembre scorso ... msn.com

