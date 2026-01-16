Addio tessera elettorale cartacea presto in arrivo quella digitale | ecco cosa e come cambia

L’Italia sta introducendo la tessera elettorale digitale, sostituendo quella cartacea. Questa novità rappresenta un aggiornamento importante nell’ambito dei servizi pubblici, offrendo una soluzione più moderna e pratica per gli utenti. La transizione mira a semplificare le procedure e migliorare l’efficienza, mantenendo comunque la sicurezza e la validità delle certificazioni elettorali. Ecco cosa cambia e come si svolgerà questa innovazione.

L'Italia si prepara a un altro importante passo verso la digitalizzazione completa dei servizi al cittadino. All'interno della bozza del nuovo Decreto PNRR, è emersa una novità che cambierà le nostre abitudini al seggio: la tessera elettorale digitale. Questo documento, che siamo abituati a conservare con cura in un cassetto per anni, è destinato a traslocare direttamente sul nostro smartphone, probabilmente integrandosi nel futuro IT-Wallet, il portafoglio digitale nazionale. La transizione non sarà immediata: il governo avrà circa 12 mesi per definire i dettagli tecnici, ma il funzionamento di base è già chiaro.

