Federica Brignone ha raggiunto un risultato significativo a Kronplatz, classificandosi sesta in gigante a circa 300 giorni dal suo infortunio. Dopo un periodo di recupero e ripresa, la sciatrice italiana ha dimostrato determinazione e progressi, confermando il suo valore nel circuito internazionale. Questo risultato testimonia la sua tenacia e il percorso di ritorno alle competizioni di alto livello.

Un mezzo miracolo sulle nevi di Kronplatz, in Alto Adige. Contava solo ritrovare sorriso e fiducia e invece Federica Brignone è andata per l'ennesima volta oltre le aspettative. La fuoriclasse azzurra si gode uno straordinario sesto posto nel gigante al rientro in pista, quasi trecento giorni dopo il drammatico infortunio in Val di Fassa. Sull'Erta - nella gara vinta da Julia Scheib - l'azzurra migliora di una posizione il piazzamento in prima manche. "Lascio San Vigilio felice. Più fiducia? Vedrò con calma", ha detto ai microfoni di Rai Sport, senza sciogliere la riserva sulla sua partecipazione agli imminenti Giochi di Milano-Cortina. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Federica Brignone, miracolo a Kronplatz: sesta in gigante 300 giorni dopo l'infortunio

Federica Brignone sesta in gigante a Kronplatz: la Tigre felice per il ritorno in gara 292 giorni dopo il grave infortunioFederica Brignone ha concluso al sesto posto nel gigante di Kronplatz, segnando il suo ritorno alle gare dopo 292 giorni di assenza a causa di un grave infortunio.

Sci, il ritorno di Federica Brignone 292 giorni dopo l'infortunio: via allo slalom gigante a KronplatzDopo 292 giorni, Federica Brignone torna in gara nel gigante di Kronplatz, segnando il suo rientro alle competizioni ufficiali.

