Sci il ritorno di Federica Brignone nel gigante di Kronplatz 292 giorni dall' infortunio | in testa Hector

Dopo 292 giorni dall'infortunio, Federica Brignone torna a gareggiare nel gigante di Kronplatz. L'atleta italiana, con il pettorale numero 13, è pronta per affrontare questa importante sfida a Plan De Corones, segnando il suo rientro ufficiale alle competizioni dopo il recupero. La gara rappresenta un momento significativo nel calendario sciistico e per la carriera di Brignone.

Della Mea nella top 10, decima. Sta crescendo bene la giovane di Tarvisio che tende sempre a recuperare nelle seconde manche. La svizzera accusa 4 secondi e 20 centesimi di ritardo da Hector, fra poco tocca a un'altra azzurra: Lara Della Mea. Federica indietreggia al settimo posto, ma comunque andrà la sua è stata una prova di grandissimo valore. Federica è scesa con coraggio, grinta, tecnica e testa. Dopo dieci mesi di assenza dalle gare è sesta a 1''18'' dalla leader Sara Hector. Una prova forse al di sopra delle attese su un tracciato difficilissimo. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

