In provincia di Siena, una significativa presenza di imprenditori over 60 caratterizza il panorama economico locale. Con il 44,6% di piccole e medie imprese guidate da persone di età superiore ai sessant’anni, la regione si distingue per questa caratteristica rispetto alla media toscana del 37,6%. Questo dato evidenzia la consolidata esperienza e il ruolo attivo degli imprenditori senior nel tessuto economico senese.

La provincia di Siena ha, in percentuale, il numero più alto di piccole e medie imprese guidate da ultrasessantenni, il 44,6 per cento, rispetto a una media del 37,6 per cento. è quanto rivela un’indagine condotta su oltre cinquemila aziende toscane dall’Osservatorio istituito dalla società Perpethua. Un tema, quello dell’età e del ricambio generazionale, che riguarda tutti i livelli delle imprese, dalle piccole imprese a quelle più articolate, come testimonia Marco Busini, presidente della sezione senese degli Industriali. "Un dato del genere – osserva – testimonia da una parte che in passato c’è stata una forte iniziativa imprenditoriale e questo è sicuramente positivo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Imprenditori over 60. A Siena il record toscano

Imprenditori sempre più anziani, ad Arezzo il 39,7% sono over 60Arezzo si distingue per una presenza imprenditoriale caratterizzata da una significativa età avanzata: il 39,7% degli imprenditori ha oltre 60 anni.

Cannabis light, gli imprenditori: “60 sequestri e denunce per droga in 4 giorni. Il governo rafforza la repressione”In soli quattro giorni, le associazioni degli imprenditori nel settore della cannabis light hanno denunciato circa 60 sequestri e denunce, evidenziando un inasprimento della repressione da parte del governo Meloni.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Imprenditori sempre più anziani, ad Arezzo il 39,7% sono over 60 - La provincia “più anziana” è Siena, dove il 44,6% dei titolari ha superato la soglia dei 60 anni, seguita da Firenze (40,4%) e Livorno (40,1%). msn.com