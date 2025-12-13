Cannabis light gli imprenditori | 60 sequestri e denunce per droga in 4 giorni Il governo rafforza la repressione

In soli quattro giorni, le associazioni degli imprenditori nel settore della cannabis light hanno denunciato circa 60 sequestri e denunce, evidenziando un inasprimento della repressione da parte del governo Meloni. La situazione solleva preoccupazioni sulla crescente pressione normativa e sulle conseguenze per un settore in espansione.

La guerra del governo Meloni alla cannabis light si inasprisce. In soli 4 giorni, da martedì 9 dicembre, le associazioni degli imprenditori hanno ricevuto una valanga di segnalazioni, contando circa 60 sequestri. Ogni volta che le forze dell’ordine portano via la canapa ai proprietari, in procura giunge l’esposto con l’ipotesi di reato: detenzione di stupefacenti. Gli imprenditori rischiano fino a 20 anni di galera. “Agli agenti, i nostri associati hanno specificato di essere imprenditori, non spacciatori, e di vendere prodotti legali, mica stupefacenti”, dice a ilfattoquotidiano.it Raffaele Desiante, di Imprenditori canapa Italia (Ici). Ilfattoquotidiano.it In carcere per mezza tonnellata di cannabis light, ora l'archiviazione: lieto fine per l’imprenditore barese - Il procedimento penale è stato archiviato poiché "il fatto non sussiste". baritoday.it Cannabis light, la marcia indietro scatena il caos in FdI: cosa è successo davvero - La vicenda riaccende il dibattito su legge Sicurezza, Corte costituzionale e futuro della filiera ... tag24.it

Il titolare di due negozi di cannabis light "Honest Cannabis Store" di Sirmione e Desenzano del Garda, Nicolò Savoldelli, è stato arrestato e messo ai domiciliari con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio per 19 barattoli che aveva nei due esercizi commerci - facebook.com facebook

Cannabis light, arrestato un rivenditore: «Effetto decreto Sicurezza» x.com

© Ilfattoquotidiano.it - Cannabis light, gli imprenditori: “60 sequestri e denunce per droga in 4 giorni. Il governo rafforza la repressione”

Stop del CCS alla cannabis light, imprenditori allarmati

Video Stop del CCS alla cannabis light, imprenditori allarmati Video Stop del CCS alla cannabis light, imprenditori allarmati