Il TAR Campania boccia il bando sulla gestione idrica regionale

Il TAR Campania ha annullato il bando sulla gestione idrica regionale, bloccando la gara e evidenziando criticità nell'impostazione della Regione, guidata da Vincenzo De Luca. La decisione mette in discussione le modalità di privatizzazione dell’acqua e solleva questioni sulla trasparenza e l’efficacia delle procedure adottate.

Il TAR Campania ha bocciato il bando sulla gestione idrica regionale, fermando di fatto la gara dell'acqua e mettendo a nudo gli errori d'impostazione della Regione a guida Vincenzo De Luca che, negli ultimi giorni del suo mandato,aveva cercato di blindare la privatizzazione. Il detto napoletano "A gatta pe' jì 'e pressa, facette 'e figlie cecate", mai come questa volta si è rivelato azzeccato. – così in una nota il Coordinamento campano per l'Acqua Pubblica Il presidente uscente, nella fretta di acceleraresulla privatizzazionedella risorsa, non ha fatto bene i conti ed il suo operato non è sfuggitoalla censura dei giudici del Tribunale amministrativo regionale che hanno congelato l'intera procedura fino all'11.

