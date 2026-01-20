Il sospetto di Arianna si rivela fondato | l' autore dei volantini osceni un ragazzo che l' aveva picchiata 7 anni fa

Arianna ha scoperto che l'autore dei volantini osceni è lo stesso ragazzo che la aveva picchiata sette anni fa. La notizia, annunciata durante la trasmissione ‘Storie Italiane’ condotta da Eleonora Daniele, ha suscitato grande sorpresa. Arianna ha commentato la scoperta, sottolineando come finalmente abbia identificato con precisione il responsabile di un episodio doloroso del suo passato.

“Quando mi è stata comunicata la notizia non potevo crederci. Ero felicissima perché finalmente abbiamo attribuito un volto e un nome a questo individuo, chiamarlo persona è veramente troppo”, così, durante la diretta Rai di ‘Storie Italiane’, programma condotto da Eleonora Daniele, ha esordito.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Djokovic lascia a sorpresa il sindacato dei tennisti che aveva fondatoNovak Djokovic ha comunicato la sua decisione di lasciare la Professional Tennis Players Association, il sindacato dei tennisti da lui stesso fondato nel 2019 insieme a Vasek Pospisil.

Perché Djokovic ha deciso di lasciare il sindacato che aveva fondato: un addio inaspettatoA pochi mesi dall'inizio del 2026, Novak Djokovic ha comunicato la sua decisione di lasciare la PTPA, l'associazione dei tennisti da lui fondata.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Auto blu per incontrare Arianna Meloni e sconti sui voli: le carte dell'inchiesta sul Garante Privacy; 'Ndrangheta, la faida e l'omicidio dei coniugi Bruno: la partecipazione morale del boss Nicolino Grande Aracri; Delitto di Garlasco, cosa succede adesso? Dalla possibile richiesta di rinvio a giudizio di Sempio al nodo dei tempi: perché la Bpa può scagionare Stasi; Duplice omicidio a Squillace, gli ordini del boss Grande Aracri disattesi e gli ultimatum prima dell'esecuzione.

“Storia di una brava ragazza “ di Arianna Farinelli. Non è un romanzo, ma non si può nemmeno definire un saggio; è, piuttosto, un testimonianza autobiografica arricchita da citazioni tratte da una discreta bibliografia in cui si tratta il tema della condizione femm - facebook.com facebook