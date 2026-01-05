djokovic lascia a sorpresa il sindacato dei tennisti che aveva fondato

Novak Djokovic ha comunicato la sua decisione di lasciare la Professional Tennis Players Association, il sindacato dei tennisti da lui stesso fondato nel 2019 insieme a Vasek Pospisil. La scelta arriva inaspettata e segna un nuovo capitolo nella sua carriera, sollevando interrogativi sulle future strategie del tennista e sul ruolo dei rappresentanti dei giocatori nel circuito professionistico.

Annuncio a sorpresa di Novak Djokovic, che lascia la Professional Tennis Players Association, sindacato dei tennisti che lui stesso aveva fondato nel 2019 assieme al collega Vasek Pospisil. «Dopo un’attenta riflessione, ho deciso di abbandonare completamente la PTPA. Questa decisione è frutto di continue preoccupazioni in merito a trasparenza, governance e al modo in cui la mia voce e la mia immagine sono state rappresentate». Parlando di «capitolo chiuso», il fuoriclasse serbo ha poi scritto: «Sono orgoglioso della visione che Vasek e io abbiamo condiviso quando abbiamo fondato la PTPA, ovvero dare ai giocatori una voce più forte e indipendente, ma è ormai chiaro che i miei valori e il mio approccio non sono più in linea con l’attuale direzione dell’organizzazione». 🔗 Leggi su Lettera43.it

