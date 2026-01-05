Perché Djokovic ha deciso di lasciare il sindacato che aveva fondato | un addio inaspettato

A pochi mesi dall'inizio del 2026, Novak Djokovic ha comunicato la sua decisione di lasciare la PTPA, l'associazione dei tennisti da lui fondata. La scelta, inattesa, segna un importante cambiamento nel suo percorso professionale e nel rapporto con il mondo del tennis. Questa decisione solleva interrogativi sulle motivazioni dietro il suo addio e sulle future strategie dell'atleta.

