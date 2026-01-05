Perché Djokovic ha deciso di lasciare il sindacato che aveva fondato | un addio inaspettato
A pochi mesi dall'inizio del 2026, Novak Djokovic ha comunicato la sua decisione di lasciare la PTPA, l'associazione dei tennisti da lui fondata. La scelta, inattesa, segna un importante cambiamento nel suo percorso professionale e nel rapporto con il mondo del tennis. Questa decisione solleva interrogativi sulle motivazioni dietro il suo addio e sulle future strategie dell'atleta.
Alla vigilia della stagione 2026, Novak Djokovic annuncia l’addio alla PTPA, l’associazione dei tennisti nata su sua iniziativa. Il serbo parla di divergenze su trasparenza, governance e rappresentanza, chiudendo un capitolo durato oltre cinque anni. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Addio allo storico pasticciere Andrea Cini. Aveva fondato il Bar Giotto, oggi l’addio
Leggi anche: Elodie incinta? Perché ha deciso di prendersi una pausa di un anno? Scoppia il gossip inaspettato
Djokovic si separa dalla PTPA: “Preoccupato dalla trasparenza. Capitolo chiuso” - ATP | "Sono orgoglioso della visione che Vasek e io abbiamo condiviso quando abbiamo fondato la PTPA", ha ammesso Novak Djokovic ... ubitennis.com
Sorpresa Djokovic, si allontana dal sindacato che aveva fondato: "Ho deciso di allontanarmi da PTPA, sono preoccupato per la sua trasparenza" - Con un breve post apparso sui propri social, Novak Djokovic ha comunicato la decisione a sorpresa di allontanarsi dal sindacato che aveva lui ... eurosport.it
Djokovic a sorpresa, la sua decisione spiazza tutti: "Sono preoccupato per la mia voce e la mia immagine" - Attraverso un post sul suo profilo social, il campione serbio ha annunciato la decisione di allontanarsi dal PTPA (Professional Tennis Players Association), il sindacato ... msn.com
Pronti così per il 2026 Novak Djokovic Cristiano Ronaldo : Per me Novak Djokovic è un modello per me, in termini di continuità e lunghezza di marcia, e abbiamo una storia simile, merita questo premio perché è un esempio per la oassata generazione, per qu - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.