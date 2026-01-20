Il Sistema Turistico termale secondo il Modello Culturitalia

Il Sistema Turistico Termale secondo il Modello Culturitalia, descritto da Claudio Pisapia, propone un approccio che va oltre il tradizionale turismo termale. Si basa sulla valorizzazione delle identità, delle comunità e della reputazione dei luoghi, creando un’offerta integrata e autentica. Questo modello mira a promuovere uno sviluppo sostenibile, favorendo un’esperienza più ricca e profondamente connessa con il patrimonio culturale e territoriale delle località termali.

di Claudio Pisapia Il sistema turistico termale identitario supera il concetto tradizionale di turismo termale e si fonda sui identità, comunità e reputazione del luogo, in piena coerenza con il modello Culturitalia. Il borgo termale, non è un semplice ruolo di erogazione di servizi sanitari o wellness: è un ecosistema culturale, storico e sociale, comunità residente attiva, paesaggio termale ( acqua, architetture, rituali, saperi, memoria). Il valore non è l'acqua in sé, ma la narrazione identitaria dell'acqua. Il termalismo rientra a piano titolo nei sistemi turistici di destinazione, non come prodotto verticale ma come matrice identitaria.

