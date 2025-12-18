Regolamento per il Sistema Interno di Monitoraggio degli Esiti a Distanza SIMED | in allegato un modello
Il monitoraggio degli esiti a distanza degli studenti diplomati rappresenta un elemento fondamentale per valutare l’efficacia dei percorsi formativi. Questo articolo approfondisce il tema, spesso sottovalutato, e propone una soluzione concreta: un modello di Regolamento per il Sistema Interno di Monitoraggio degli Esiti a Distanza (SIMED). Allegato alla pubblicazione, il documento fornisce una guida dettagliata per implementare un sistema efficace e strutturato.
L’articolo affronta il tema, troppo spesso trascurato, del monitoraggio degli esiti a distanza degli studenti diplomati e presenta, in allegato, una bozza completa di Regolamento per il Sistema Interno di Monitoraggio degli Esiti a Distanza (SIMED). Si tratta di un documento operativo che rappresenta una vera novità nel panorama scolastico italiano, perché per la prima . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
