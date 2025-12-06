Rilanciare il sistema termale | Investiti 16 milioni per il Tettuccio

Il programma di governo della Regione Toscana pone il futuro delle Terme al centro dell’attenzione per la Valdinievole, riconoscendone il valore storico e il potenziale per lo sviluppo economico dell’area. I tempi per l’attivazione dei bandi e l’entità dei finanziamenti regionali sono la chiave di volta. "La Regione – ha spiegato il presidente Giani –, ha già dato un segnale fortissimo e tangibile stanziando oltre 15 milioni di euro. Questa somma è destinata, in particolare, all’acquisto dello stabilimento Tettuccio, delle Terme Regina e delle Terme Excelsior". "A questo massiccio impegno regionale – ha aggiunto il sottosegretario alla presidenza della Regione, Bernard Dika –, si affianca l’azione complementare del Comune di Montecatini, che sta concentrando le proprie risorse su beni immobili minori ma significativi, come la Torretta e altre strutture". 🔗 Leggi su Lanazione.it

