Settebello ancora non all’altezza della Grecia | sconfitta agli Europei sarà spareggio

Arriva la prima sconfitta per la Nazionale italiana di pallanuoto maschile agli Europei di Belgrado. Nella piscina serba il Settebello, nella rivincita della sfida che ha visto gli ellenici prevalere sia alle Olimpiadi 2024 che ai Mondiali 2025, viene sconfitto nuovamente dalla Grecia, ormai una bestia nera della squadra di Campagna. Risultato senza discussioni, nonostante il poco scarto: 15-13 il finale, ma con la squadra greca che è stata al comando delle operazioni sin dall’inizio e non ha mai rischiato di perdere la gestione della gara. Grecia che ora è al comando del Gruppo F, lanciandosi verso le semifinali, per l’Italia invece sarà spareggio con la Croazia. 🔗 Leggi su Oasport.it

