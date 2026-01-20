Il Requiem di Mozart in Cattedrale per i 270 anni dalla nascita del compositore
Il 27 gennaio 2026 ricorrono 270 anni dalla nascita di Wolfgang Amadeus Mozart, uno dei compositori più influenti della musica classica. Per celebrare questa ricorrenza, la Cattedrale di Pisa ospiterà un’esecuzione del suo Requiem, opera tra le più significative del suo repertorio. Un’occasione per riscoprire e valorizzare il patrimonio musicale di Mozart, attraverso un evento che unisce cultura e storia.
Pisa, 20 gennaio 2026 – Il 27 gennaio del 1756 nasceva Wolfgang Amadeus Mozart. Annoverato tra i più grandi geni della storia della musica. Nato a Salisburgo, uno dei principali centri dell’allora Impero asburgico, Joannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus Mozart dimostrò presto le doti di genio della musica, componendo già a cinque anni brani per clavicembalo e violino. Portato dal padre ad esibirsi in giro per l’Europa, fu più volte in Italia dove sostenne l’esame per entrare all’Accademia Filarmonica di Bologna. Entrato in contatto con Franz Joseph Haydn, al quale rimase sempre legato da solida amicizia, portò alla massima espressione il cosiddetto classicismo viennese, una stagione aurea della musica inaugurata dallo stesso F. 🔗 Leggi su Lanazione.it
