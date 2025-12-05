Messa di Requiem di Mozart Omaggio al grande compositore
Wolfgang Amadeus Mozart si spense a Vienna il 5 dicembre 1791. Nella ricorrenza dell’anniversario, stasera (ore 21) nella Basilica di Santa Croce a Firenze, l’Orchestra da Camera Fiorentina, la Cappella Musicale della Cattedrale di Firenze e la Corale Santa Cecilia di Borgo San Lorenzo rendono omaggio al grande compositore con un concerto a ingresso libero (prenotazione obbligatoria sul sito www.santacroceopera.it ). Al centro della serata non può essere che la Messa di Requiem di Mozart. Opera incompiuta – a terminarla fu l’amico e collega Franz Xaver Süssmayr – la ’Messa di Requiem’ rappresenta il confronto dell’uomo con una delle sue più grandi angosce, la morte. 🔗 Leggi su Lanazione.it
