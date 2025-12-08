La Uil è sicura | A Capodanno il reparto di Cardiochirurgia pediatrica a Taormina chiuderà definitivamente
“Il 31 dicembre il reparto di cardiochirurgia pediatrica di Taormina chiuderà definitivamente i battenti, anche se il reparto è già virtualmente chiuso con le nefaste conseguenze per i piccoli pazienti, le loro famiglie e tutto il territorio che hanno visto in questa struttura di eccellenza un. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
