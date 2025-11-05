Il cuore di Ylenia Morsucci continua a battere | donate nuove attrezzature al riparto di Cardiochirurgia pediatrica

ANCONA- 'A lei che continua a vivere nel sorriso di un bambino, di un fratello o una sorella, il cuore di chi vuole prendersi cura degli altri. A Ylenia che continua ogni giorno a insegnare amore e a donare serenità e gioia di vivere!'. È questo il messaggio che i genitori di Ylenia Morsucci, la. 🔗 Leggi su Anconatoday.it