Il cuore di Ylenia Morsucci continua a battere | donate nuove attrezzature al riparto di Cardiochirurgia pediatrica

Anconatoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ANCONA- 'A lei che continua a vivere nel sorriso di un bambino, di un fratello o una sorella, il cuore di chi vuole prendersi cura degli altri. A Ylenia che continua ogni giorno a insegnare amore e a donare serenità e gioia di vivere!'. È questo il messaggio che i genitori di Ylenia Morsucci, la. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Nata con il cuore a metà. Ylenia diventa mamma di due gemelli - «Il tuo mezzo cuore non lo sopporterebbe», le avevano suggerito. Secondo avvenire.it

Cerca Video su questo argomento: Cuore Ylenia Morsucci Continua