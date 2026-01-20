Il promotore della prima ora | Pescate respira

Pescate respira è stato il promotore iniziale del progetto del Quarto ponte di Lecco. Tra i principali sostenitori figura Dante De Capitani, professore di 67 anni e sindaco di Pescate da tre mandati. La sua esperienza e il suo ruolo istituzionale hanno contribuito a definire le tappe fondamentali di questa iniziativa, che mira a migliorare la mobilità e il collegamento tra le zone interessate.

Il vero fautore del Quarto ponte di Lecco è Dante De Capitani (foto), professore di 67 anni, sindaco di Pescate da tre mandati. Un sogno che si realizza? "Sì. Mi ricordo la prima manifestazione. Sono trascorsi 13 anni sui 15 che sono sindaco, abbiamo lottato con le nostre forze per questo collegamento, ma alla fine il risultato è arrivato". Perché è importante? " Fluidificherà il traffico che attraversa Pescate, specialmente durante le ore di punta. Con questa corsia le cose miglioreranno, anche se non potrà risolvere tutti i problemi". È favorevole alla corsia anche in uscita da Lecco? "Certo, più ponti ci sono meglio è.

