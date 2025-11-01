Santa Lucia ora respira Il muro delle polemiche è tornato più alto di prima

A due anni dall’alluvione che nella notte tra il 2 e 3 novembre 2023 travolse Santa Lucia, la situazione oggi appare in parte risolta. Gli interventi urgenti sull’argine del Bisenzio sono stati completati: un lavoro da 780mila euro che ha permesso di ricostruire la porzione crollata vicino al Cavalciotto. Il muro fra i contrafforti e la fabbrica è stato ricostruito e rinforzato con cemento armato e un contro muro in massi ciclopici, raggiungendo ora la stessa altezza del Cavalciotto. Ripristinata anche la zona del Rio Buti, dove il proprietario del terreno sta completando la sistemazione dell’argine sulla riva opposta del Bisenzio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

