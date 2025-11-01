Santa Lucia ora respira Il muro delle polemiche è tornato più alto di prima
A due anni dall’alluvione che nella notte tra il 2 e 3 novembre 2023 travolse Santa Lucia, la situazione oggi appare in parte risolta. Gli interventi urgenti sull’argine del Bisenzio sono stati completati: un lavoro da 780mila euro che ha permesso di ricostruire la porzione crollata vicino al Cavalciotto. Il muro fra i contrafforti e la fabbrica è stato ricostruito e rinforzato con cemento armato e un contro muro in massi ciclopici, raggiungendo ora la stessa altezza del Cavalciotto. Ripristinata anche la zona del Rio Buti, dove il proprietario del terreno sta completando la sistemazione dell’argine sulla riva opposta del Bisenzio. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
ORDINANZA SINDACALE - CHIUSURA DELLA CAPPELLA COMUNALE DEL COMUNE DI SANTA LUCIA DI SERINO PER I GIORNI DOMENICA 26 E LUNEDÌ 27 OTTOBRE 2025, A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEI GIORNI 24 E 25/10/2025. - facebook.com Vai su Facebook
Santa Lucia ora respira. Il muro delle polemiche è tornato più alto di prima - La nuova briglia ha l’obiettivo di rallentare la velocità del corso d’acqua. Secondo msn.com
Il muro della circoscrizione Santa Lucia deturpato da una svastica e le scritte «Arbeit frei» e «SS» - Le scritte sul muro della circoscrizione di santa Lucia ... Scrive lasicilia.it
Lancio di uova e scritte No Tap sul muro della chiesa di Santa Lucia - Lancio di uova, finestre e muri imbrattati con inchiostro e scritte con vernice spray contro «I complici di Tap». Come scrive lagazzettadelmezzogiorno.it