il programma del bolshoi ballet audizioni internazionali a lissone

Il 28 febbraio, presso la Events Theatrica di Lissone, si svolgeranno audizioni internazionali per il programma di formazione estivo 2026 del Bolshoi ballet. L’evento, aperto a talenti da tutto il mondo, rappresenta un’importante opportunità per entrare a far parte delle attività di formazione nelle sedi di Lugano, Firenze, Mosca e Tokyo. Un’occasione da non perdere per giovani ballerini interessati alla danza classica.

Audizioni internazionali alla Events Theatrica di viale della Repubblica a Lissone, il 28 febbraio, per il programma di formazione estivo 2026 di danza classica del Bolshoi ballet nelle sedi di Lugano, Firenze, Mosca e Tokyo. "Per il decimo anno la prestigiosa Bolshoi Ballet Academy torna con le masterclassaudizioni per i programmi estivi e borse di studio - ricorda la direttrice dell’Accademia di danza, recitazione, canto e musical Laura Nicotra - Tutto è cominciato quando frequentai un corso a New York alla Joffrey ballet school. Tramite l’allora direttore dei corsi estivi Davis Robertson ho conosciuto lo staff dei corsi estivi del Bolshoi e il resto è storia dei nostri giorni". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

