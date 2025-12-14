Sei opere del premio Lissone entrano a far parte della collezione permanente del Mac

Sei opere selezionate dalla mostra del Premio Lissone 2025 sono state acquisite e entreranno a far parte della collezione permanente del MAC, il museo di arte contemporanea. Questa decisione sottolinea il valore e l'importanza delle opere esposte, contribuendo a consolidare il ruolo del museo come custode dell’arte contemporanea italiana.

