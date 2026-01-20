Il prefetto di Catania in visita al centro operativo comunale di Acireale

Nel primo pomeriggio, il prefetto di Catania, Pietro Signoriello, ha visitato il Centro Operativo Comunale di Acireale. L’obiettivo è stato monitorare l’andamento dell’allerta meteo in corso e verificare l’efficacia del sistema di coordinamento degli interventi sul territorio. L’incontro ha consentito di valutare le misure adottate e di assicurare una risposta tempestiva e organizzata alle eventuali criticità.

Nel primo pomeriggio il prefetto di Catania, Pietro Signoriello, ha effettuato una visita al COC – Centro Operativo Comunale di Acireale per seguire da vicino l'evoluzione dell'allerta meteo in corso e verificare il funzionamento del sistema di coordinamento degli interventi sul territorio. Il prefetto ha incontrato il sindaco Roberto Barbagallo, l'assessore alla Protezione civile Giuseppe Vasta, i dirigenti comunali Nino Borzì e Alfio Licciardello, i rappresentanti della polizia locale e delle associazioni di volontariato, esprimendo apprezzamento per il lavoro svolto e per l'organizzazione messa in campo a tutela della sicurezza della popolazione.

