Fiamma olimpica in città attivato il Centro operativo comunale

In vista del passaggio della fiamma olimpica ad Agrigento il 16 dicembre, il Comune ha attivato il centro operativo comunale per assicurare la sicurezza e coordinare eventuali interventi durante l’evento. La misura mira a garantire un’organizzazione efficiente e la tutela dei partecipanti e dei cittadini presenti in città.

In vista del passaggio della fiamma olimpica ad Agrigento, in programma il 16 dicembre, il Comune ha disposto l’attivazione del centro operativo comunale per garantire la sicurezza e la gestione delle eventuali emergenze durante la manifestazione.La decisione è arrivata dopo la riunione operativa. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

La Fiamma Olimpica illumina la Puglia: 18 Comuni e un Sito Unesco in quattro giorni - Un lungo viaggio che inizierà il 29 dicembre per concludersi l'1 gennaio 2026 dopo ... Come scrive quotidianodipuglia.it

Milano Cortina 2026, il viaggio della fiamma è cominciato: Gregorio Paltrinieri, Gianmarco Tamberi, Elisa di Francisca e Achille Polonara - Per 63 giorni, la fiamma olimpica di Milano Cortina 2026 attraverserà 60 città italiane. Scrive vanityfair.it

Firenze accoglie la Fiamma Olimpica dei Giochi invernali 2026 Giovedì 11 dicembre, in piazza Santissima Annunziata, la Fiamma Olimpica dei Giochi Olimpici invernali Milano-Cortina 2026, farà tappa a Firenze. La torcia, simbolo dei Giochi che si terranno Vai su Facebook

Avventura siciliana per la Fiamma Olimpica che il 15 dicembre alle 12 farà tappa al Parco di Selinunte per poi raggiungere #Cortina dove il 6 febbraio si apriranno i Giochi Olimpici Invernali di @milanocortina26. Leggi regione.sicilia.it/la-regione-inf… #Sic Vai su X