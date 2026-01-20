Il Pd sulle modifiche a orari e costi delle strisce blu sulla riviera nord | Ennesima retromarcia del centrodestra

Il Pd critica le recenti modifiche agli orari e ai costi delle strisce blu sulla riviera nord, definendole un’ennesima retromarcia dell’amministrazione Masci. Secondo il gruppo consiliare, queste variazioni rappresentano una scelta discutibile che potrebbe influire negativamente sulla gestione del parcheggio e sulla mobilità locale. La posizione del Pd evidenzia la necessità di una riflessione più attenta sulle politiche di gestione della sosta nella zona.

“L’ennesima retromarcia dell’amministrazione Masci”. Per il candidato sindaco Carlo Costantini e i consiglieri comunali del Pd Piero Giampietro (capogruppo), Giovanni Di Iacovo, Francesco Pagnanelli, Michela Di Stefano e Marco Presutti, l’ordinanza con cui sono stati modificati orari e costi dei.🔗 Leggi su Ilpescara.it

I sindacati chiedono un incontro urgente al Comune sulla gestione delle strisce bluI sindacati CGIL, CISL e UIL hanno richiesto urgentemente un incontro al Comune per discutere della gestione delle strisce blu.

