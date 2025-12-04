Fino a 30 euro al giorno per lasciare l' auto in inverno sulla riviera nord | la denuncia di Giampietro Pd

Sul parchimetro la data è 4 dicembre 2024, cioè oggi e il costo del ticket del parcheggio è, dalle 9.39 alle 22.39 di ben 24 euro e 50 centesimi. A mostrarla quella foto è il capogruppo comunale Pd Piero Giampietro e quello stallo è uno di quelli, spiega, della riviera nord che dal 1 dicembre è. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - "Fino a 30 euro al giorno per lasciare l'auto in inverno sulla riviera nord": la denuncia di Giampietro (Pd)

