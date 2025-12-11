I sindacati chiedono un incontro urgente al Comune sulla gestione delle strisce blu

I sindacati CGIL, CISL e UIL hanno richiesto urgentemente un incontro al Comune per discutere della gestione delle strisce blu. La richiesta, rivolta all’assessore alla Mobilità Attilio Cappa, evidenzia l’importanza di affrontare le questioni legate alla regolamentazione e all’efficienza del servizio.

Tempo di lettura: < 1 minuto I sindacati CGIL CISL e UIL hanno formalizzato una richiesta all’assessore comunale alla Mobilità Attilio Cappa sulle strisce blu. “Le scriventi Organizzazioni Sindacali provinciali Filt-CGIL, Fit -CISL e UIL Trasporti, con la presente, chiedono la convocazione di un incontro urgente presso codesto Comune in merito al subentro della società aggiudicataria dei servizi di gestione parcheggi e aree di sosta. La richiesta si rende necessaria per affrontare con chiarezza quanto previsto dal bando di gara relativamente alla clausola sociale e alle misure di salvaguardia dei livelli occupazionali, al fine di garantire la continuità lavorativa e la tutela dei dipendenti attualmente impiegati. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

