Il Napoli preparara una cessione dopo il Copenaghen | lo spogliatoio ne era contrario

Dopo la partita con il Copenaghen, il Napoli si preparerà a una possibile cessione, non senza tensioni interne. Lo spogliatoio si è mostrato contrario alla decisione, che potrebbe essere finalizzata nelle ultime settimane di mercato. La finestra di luglio e agosto rimane l’occasione per rafforzare la rosa, con le squadre impegnate a definire gli ultimi movimenti per completare i propri organici.

Il calciomercato del Napoli si accenderà proprio negli ultimi dieci giorni in cui la finestra per chiudere operazioni resterà aperta per permettere ai club di puntellare le rose. A tenere banco in casa azzurra sono soprattutto le imminenenti cessioni di Noa Lang e di Lorenzo Lucca che libereranno spazio per l'entrata di almeno un altro attaccante. A parlare della ormai sempre più probabile partenza di Noa Lang è stato Gianluca Di Marzio che è intervenuto durante la trasmissione "Il Bello del Calcio" andata in onda ieri sull'emittente locale TeleVomero: "Quello che ritengo un po' sorprendente è l'addio di Noa Lang.

Lang verso il Galatasaray: spogliatoio Napoli contrario all’addioIl trasferimento di Lang verso il Galatasaray ha suscitato reazioni contrastanti all’interno dello spogliatoio del Napoli.

