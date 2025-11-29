Valtolina ha parlato così di Luciano Spalletti, attuale allenatore della Juventus e da lui avuto al Venezia. Le sue dichiarazioni. Fabian Valtolina ha giocato in Serie A a buoni livelli, militando in diversi club tra cui il Venezia – allenato dall’attuale tecnico della Juventus Luciano Spalletti. Oggi su La Gazzetta dello Sport apre l’album dei ricordi con tanti racconti. IL GOL IN ROVESCIATA ALLA ROMA – « Sa quando si dice istinto puro? Giocavo nel Piacenza e perdevamo 2-3 in casa. All’ultimo minuto mi arriva questa palla e io per arpionarla sono obbligato a fare un contromovimento. potevo prenderla solo così. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Valtolina svela su Spalletti: «Durò poco, non ha mai avuto lo spogliatoio dalla sua e non c’era un gran feeling a livello umano. Dopo una sconfitta con la Roma ci accusò di…»