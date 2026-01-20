Il Museo della natura e dell' uomo con una guida naturalistico-ambientale

Il Museo della natura e dell'uomo è il più grande museo universitario scientifico in Italia. Offriamo la possibilità di visitarlo accompagnati da una guida naturalistica e ambientale esperta. Se sei interessato a conoscere meglio il patrimonio naturale e culturale, unisciti a noi sabato 31 gennaio alle ore 10. Un’occasione per approfondire temi scientifici in un contesto ricco di storia e biodiversità.

Vuoi visitare il più grande Museo Universitario Scientifico in Italia accompagnato da una Guida Naturalistica? Allora vieni con me SABATO 31 GENNAIO al mattino alle ore 10.15 oppure alle 14.15 e lo scopriremo insieme. La visita guidata durerà circa 2 ore e comprende gli ambienti affrescati di.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Leggi anche: Visita al Museo della natura e dell'uomo Visita al Museo dell'uomo e della naturaDomenica 25 gennaio 2026, sarà possibile visitare il Museo dell'uomo e della natura, il più grande museo scientifico universitario d’Italia. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Neumann 100; Visita al Museo dell'uomo e della natura il 25 gennaio 2026; Intervista alla Dr.ssa Roberta Tota; I sabati del Museo della Bicicletta. Orto botanico e Museo della Natura e dell'Uomo entrano nel sistema museale nazionale: il Bo accede a pieni voti - PADOVA - L’Università di Padova entra nel Sistema Museale Nazionale con i suoi due gioielli museali più importanti: l’Orto botanico patrimonio Unesco (con incluso all’interno il nuovo Museo botanico ... ilgazzettino.it Visita al Museo dell'uomo e della natura - Domenica 25 Gennaio 2026 visiteremo il più grande museo scientifico universitario d’Italia, che offre un percorso immersivo attraverso la storia naturale del pianeta e l’evoluzione dell’essere umano. padovaoggi.it Arex e Vastatore visitano il MUSEO DI STORIA NATURALE di MILANO! Esplora il museo attraverso la storia della scienza e della natura. Prenota ora per un'esperienza educativa indimenticabile! - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.