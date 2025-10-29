Visita al Museo della natura e dell' uomo

Le guide naturalistico-ambientali dell’ associazione ARKA organizzano una doppia visita al Museo della Natura e dell’Uomo ed alle relative sale a piano terra di Palazzo Cavalli che si svolgeranno Domenica 30 Novembre 2025 alle ore 10.15 ed alle ore 15.15. La visita guidata durerà circa 1 ora e 45. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Vercelli, 28 ottobre 2025 – In vista di Halloween , i musei di Vercelli propongono eventi tra arte, mistero e divertimento per adulti e bambini. ? Il Museo Leone presenta la 14ª “Visita al Buio” venerdì 31 ottobre dalle 20, con esplorazioni a lume di torcia tra Vai su Facebook

Visita guidata al Museo della natura e dell'uomo dell'università di Padova - L’associazione ARKA organizza la visita guidata al nuovo Museo della Natura e dell’Uomo e alle relative sale a piano terra di Palazzo Cavalli che si svolgerà sabato 18 Ottobre 2025 alle ore 15:45. Come scrive padovaoggi.it

"La Natura e l'Uomo", il nuovo Museo a Padova racconta la storia della Terra - E' un viaggio di 4 miliardi di anni nella storia scientifica della Terra quello su cui ci si può imbarcare varcando le porte di Palazzo Cavalli a Padova, sede del nuovo Museo della Natura e dell'Uomo, ... Da ansa.it

Museo della Natura e dell'Uomo: Rettrice, non solo i reperti, visitatore può vivere l'emozione della natura - Un moderno museo di storia naturale oggi non può più essere solo una infilata di vetrinette e scheletri di dinosauri. Secondo ansa.it