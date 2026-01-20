Il Monza gioca in casa | strade chiuse dalle 11 ma non per i residenti

Sabato 24 gennaio, l'U-Power Stadium ospiterà la partita tra AC Monza e Pescara, con calcio d'inizio alle 15. Dalle 11, saranno adottate restrizioni alla viabilità, con alcune strade chiuse. I residenti potranno comunque accedere alle zone interessate. Si consiglia di pianificare gli spostamenti in anticipo per evitare disagi e rispettare le disposizioni temporanee.

Sabato 24 gennaio all'U-Power Stadium si disputerà la partita AC Monza-Pescara. Il calcio d'inizio è fissato alle 15 ma come sempre, qualche ora prima verranno istituiti divieti e modifiche alla viabilità. Restrizioni che, però, non saranno valide per chi vive eo lavora in zona. Queste persone, munite di pass da richiedere a MonzaMobilità potranno accedere senza problemi. Dalle 11 fino al termine della manifestazione sportiva, sono vietate la circolazione e la sosta, con rimozione forzata, a eccezione dei veicoli autorizzati nelle seguenti aree di parcheggio: nell'area prospiciente lo stadio "U-Power Stadium" posta lungo v.

Monza, arrivano i tifosi: strade chiuse e divieti dalle 11Sabato 20 dicembre, Monza si prepara a ricevere i tifosi per il match di Serie B tra AC Monza e Carrarese.

