Monza arrivano i tifosi | strade chiuse e divieti dalle 11

Sabato 20 dicembre, Monza si prepara a ricevere i tifosi per il match di Serie B tra AC Monza e Carrarese. L'afflusso dei supporters comporterà chiusure stradali e divieti di circolazione dalle 11, per garantire la sicurezza e l'organizzazione dell'evento presso l'U-Power Stadium.

Nella giornata di sabato 20 dicembre a Monza si prepara a ospitare l'arrivo dei tifosi per l’incontro di campionato di Serie B che vedrà sfidarsi all'U-Power Stadium AC Monza e Carrarese. L'inizio del match è fissato per le 15 e il Comune ha predisposto un piano straordinario con alcune modifiche. Monzatoday.it

