Pietro Sermonti il lutto a 5 anni il rapporto con il papà e il calcio | Io e Materazzi giocavamo insieme Lui ha vinto il Mondiale io ho fatto ?Il Medico in famiglia?

Pietro Sermonti, attore noto per la sua carriera e i suoi ruoli televisivi, condivide aspetti della sua vita privata e professionale. Dalla perdita del padre a cinque anni, al suo rapporto con il calcio e le amicizie di gioventù, come quella con Marco Materazzi. Dal 2 gennaio, torna su Prime Video con la seconda stagione di

Pietro Sermonti: "Sono stato bocciato quattro volte, Boris è il regalo più bello. Mio padre voleva diventassi calciatore" - L'attore, che presto sarà su Prime Video con Gigolò per caso, si racconta tra successi e sconfitte della vita Dal 2 gennaio sarà visibile su Prime Video “ Gigolò per caso – La sex guru ”, la seconda s ... today.it

Pietro Sermonti: «Sono stato bocciato 4 volte. Un medico in famiglia? Non sapevo cosa fosse. Sul set ho recitato con tre cani maledetti» - L'attore dal 2 gennaio è protagonista di «Gigolò per caso – La sex guru», la seconda stagione della serie comedy di Prime Video ... msn.com

Telesimo. . Prime Video ha rilasciato una nuova clip di Gigolò per caso – La sex guru, la seconda stagione della serie comedy Original Italiana che vede l'inedita coppia padre-figlio formata da Christian De Sica e Pietro Sermonti, questa volta alle prese con un - facebook.com facebook

Sermonti: «Sono stato bocciato 4 volte. Un medico in famiglia Non sapevo cosa fosse» x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.