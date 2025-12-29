Pietro Sermonti il lutto a 5 anni il rapporto con il papà e il calcio | Io e Materazzi giocavamo insieme Lui ha vinto il Mondiale io ho fatto ?Il Medico in famiglia?
Pietro Sermonti, attore noto per la sua carriera e i suoi ruoli televisivi, condivide aspetti della sua vita privata e professionale. Dalla perdita del padre a cinque anni, al suo rapporto con il calcio e le amicizie di gioventù, come quella con Marco Materazzi. Dal 2 gennaio, torna su Prime Video con la seconda stagione di
Pietro Sermonti torna dal 2 gennaio su Prime Video con la seconda stagione di Gigolò per caso, e nel frattempo si racconta in una lunga intervista al Corriere della. 🔗 Leggi su Leggo.it
Leggi anche: «Ho 40 anni, un compagno stupendo, conviviamo e lui ha un figlio. Il punto è che non ne vuole altri, e io ho tutto quello che ho sempre desiderato da un uomo, ma con un compromesso enorme: rinunciare ad essere madre». Risponde Elena Di Cioccio
Leggi anche: Ferrero rompe il silenzio: “Non chiudo la porta a un ritorno con Alcaraz, ma non sono io che ho deciso di chiudere il rapporto”
Stranger Things 5, le novità nel look di Vecna nella stagione finale e i motivi del cambiamento; Un Posto al Sole, il 30 dicembre Eduardo affronta nuovi guai e Viola vive importanti cambiamenti; Il Paradiso delle Signore cancella cinque puntate: il gesto inaspettato di Adelaide sorprende tutti; No Other Choice – Intervista a Park Chan-wook sul suo ultimo progetto cinematografico.
Pietro Sermonti, il lutto a 5 anni, il rapporto con il papà e il calcio: «Io e Materazzi giocavamo insieme. Lui ha vinto il Mondiale, io ho fatto “Il Medico in famiglia”» - Pietro Sermonti torna dal 2 gennaio su Prime Video con la seconda stagione di Gigolò per caso, e nel frattempo si racconta in una lunga intervista al Corriere ... msn.com
Pietro Sermonti: "Sono stato bocciato quattro volte, Boris è il regalo più bello. Mio padre voleva diventassi calciatore" - L'attore, che presto sarà su Prime Video con Gigolò per caso, si racconta tra successi e sconfitte della vita Dal 2 gennaio sarà visibile su Prime Video “ Gigolò per caso – La sex guru ”, la seconda s ... today.it
Pietro Sermonti: «Sono stato bocciato 4 volte. Un medico in famiglia? Non sapevo cosa fosse. Sul set ho recitato con tre cani maledetti» - L'attore dal 2 gennaio è protagonista di «Gigolò per caso – La sex guru», la seconda stagione della serie comedy di Prime Video ... msn.com
Telesimo. . Prime Video ha rilasciato una nuova clip di Gigolò per caso – La sex guru, la seconda stagione della serie comedy Original Italiana che vede l'inedita coppia padre-figlio formata da Christian De Sica e Pietro Sermonti, questa volta alle prese con un - facebook.com facebook
Sermonti: «Sono stato bocciato 4 volte. Un medico in famiglia Non sapevo cosa fosse» x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.