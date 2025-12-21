Rocio Morales a Verissimo apre all’amore | Raoul Bova? Ho vinto io

Giunta a Verissimo per la presentazione del suo ultimo libro, La vita adesso, Rocio Munoz Morales ha aperto le porte del cuore e ha svelato tutti i dolori di questo periodo a dir poco complesso. Qualcuno potrebbe pensare che l’ addio a Raoul Bova occupi la maggior parte dei suoi pensieri ma non è affatto così. Si parte infatti dal ricordo di suo padre, morto nel 2023, e dal racconto dell’amore eterno per le sue adorate figlie. L’importanza della famiglia. Non può abbracciarlo ma ciò non vuol dire che non lo senta sempre vicino a sé. Rocio percepisce la vicinanza di suo padre costantemente. Lo immagina guardarla dall’alto prima di entrare in scena, ad esempio. 🔗 Leggi su Dilei.it

