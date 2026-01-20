Il massacro di Federica | 19 coltellate su 23 al volto per ‘cancellarla’ il fuoco e il corpo straziato dal marito Ha provato a difendersi

Il tragico omicidio di Federica ha sconvolto l’intera comunità. La donna è stata brutalmente colpita con 19 coltellate, principalmente al volto, e il suo corpo è stato incendiato dal marito. Nonostante gli sforzi di difendersi, la violenza è stata devastante. Questa vicenda evidenzia la gravità di un gesto che ha lasciato sgomenta l’intera società e solleva molte domande sulla tutela delle vittime di violenza domestica.

Roma – Un massacro. La notizia arriva come un pugno nello stomaco. Nonostante il procuratore Francesco Liguori avesse preparato familiari e amici, è peggiore di quanto essi possano sopportare. L’autopsia – svolta nell’istituto di Medicina Legale della Sapienza di Roma – conferma: Federica Torzullo è stata uccisa con 23 coltellate inferte con una ferocia inaudita, quasi tutte sul collo e sul viso per ‘cancellarla’. Diciannove di esse, infatti, sono state repertate sul volto. Non basta. Il marito, Claudio Carlomagno, imprenditore di 45 anni, ha infierito sulla moglie, funzionaria delle Poste di 41 anni, anche post mortem. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

