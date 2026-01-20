Il massacro feroce di Federica | 19 coltellate su 23 al volto per cancellarla il fuoco e il corpo straziato dal marito Ha provato a difendersi

Un grave episodio di violenza ha coinvolto Federica, vittima di un attacco con 19 coltellate, principalmente al volto, e di un incendio che ha devastato il suo corpo. Il marito, arrestato, è accusato di aver cercato di eliminarla. La notizia, arrivata come un colpo duro, evidenzia la crudeltà di un gesto che ha lasciato familiari e amici sconvolti.

Roma – Un massacro. La notizia arriva come un pugno nello stomaco. Nonostante il procuratore Francesco Liguori avesse preparato familiari e amici, è peggiore di quanto essi possano sopportare. L’autopsia – svolta nell’istituto di Medicina Legale della Sapienza di Roma – conferma: Federica Torzullo è stata uccisa con 23 coltellate inferte con una ferocia inaudita, quasi tutte sul collo e sul viso per ‘cancellarla’. Diciannove di esse, infatti, sono state repertate sul volto. Non basta. Il marito, Claudio Carlomagno, imprenditore di 45 anni, ha infierito sulla moglie, funzionaria delle Poste di 41 anni, anche post mortem. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Omicidio Federica Torzullo, il pm: "Claudio Carlomagno l'ha colpita al volto, avrebbe provato a fare a pezzi e a bruciare il corpo"Il pm ha reso nota la ricostruzione dell’omicidio di Federica Torzullo, scomparsa l’8 gennaio.

L’autopsia sul corpo di Federica Torzullo: “Uccisa con 23 coltellate al collo e al volto”Dai primi risultati dell'autopsia sulla salma di Federica Torzullo si apprende che è stata uccisa con più di 20 coltellate, principalmente al collo e al volto.

