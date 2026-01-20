Il calvario di Federica | 19 coltellate su 23 al volto per cancellarla il fuoco e il corpo straziato dal marito Ha provato a difendersi

Un grave episodio di violenza si è verificato a Roma, dove Federica ha subito 19 delle 23 coltellate al volto e il tentativo di distruggere il suo corpo con il fuoco, inflitto dal marito. La vittima ha tentato di difendersi, ma il dolore e la brutalità dell’attacco sono stati sconvolgenti. La vicenda, già difficile da accettare, si configura come un grave esempio di violenza domestica.

Roma – Un massacro. La notizia arriva come un pugno nello stomaco. Nonostante il procuratore Francesco Liguori avesse preparato familiari e amici, è peggiore di quanto essi possano sopportare. L’autopsia – svolta nell’istituto di Medicina Legale della Sapienza di Roma – conferma: Federica Torzullo è stata uccisa con 23 coltellate inferte con una ferocia inaudita, quasi tutte sul collo e sul viso per ‘cancellarla’. Diciannove di esse, infatti, sono state repertate sul volto. Non basta. Il marito, Claudio Carlomagno, imprenditore di 45 anni, ha infierito sulla moglie, funzionaria delle Poste di 41 anni, anche post mortem. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Omicidio Federica Torzullo, il pm: "Claudio Carlomagno l'ha colpita al volto, avrebbe provato a fare a pezzi e a bruciare il corpo"Il pm ha reso nota la ricostruzione dell’omicidio di Federica Torzullo, scomparsa l’8 gennaio.

Il calvario di Federica Torzullo morta in un lago di sangue: Gravi indizi sul maritoIl giallo della donna scomparsa dall’8 gennaio ad Anguillara. La Procura: tracce ematiche anche sui vestiti da lavoro dell’uomo ... msn.com

L'autopsia su Federica Torzullo: uccisa con 23 coltellate, aveva provato a difendersiInquirenti: L'assassino ha provato a fare a pezzi il corpo e bruciarlo. Dalle prime indagini sono emersi dettagli raccapriccianti che raccontano un delitto feroce ... rainews.it

Il calvario di Federica Torzullo morta in un lago di sangue: “Gravi indizi sul marito” x.com

