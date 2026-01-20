Valentino Garavani, noto come l’ultimo imperatore della moda, si è spento ieri nella sua residenza sull’Appia Antica. La sua carriera, iniziata negli anni ‘60, ha segnato un’epoca e lasciato un’impronta duratura nel mondo del design. Con una visione innovativa e un’eleganza senza tempo, Valentino ha influenzato il panorama della moda internazionale, diventando un’icona riconosciuta e rispettata.

Vespasiano diceva che un imperatore deve morire in piedi. Valentino Garavani, l'ultimo imperatore della moda mondiale, si è spento ieri pomeriggio nella sua bella casa sull'Appia Antica e purtroppo non poteva più stare in piedi. Giusto una settimana fa Giancarlo Giammetti, storico partner e socio da una vita del Maestro, ci ha confessato che Valentino sarebbe andato solo a tarda sera per visitare la splendida mostra Venus in cui le opere fantasmagoriche di Joana Vasconcelos dialogano con i suoi abiti più belli. "Non vuole farsi vedere in sedia a rotelle" ha detto l'uomo che ormai tutti da tempo consideravano l'alter ego dell'ultimo imperatore. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il grande imperatore della moda .Quella collezione del '68 che sfidò il mondo femminista

È morto Valentino, l’ultimo imperatore della moda che ci ha nobilitato nel mondo. Meloni: l’Italia perde una leggendaÈ deceduto Valentino, figura iconica nel mondo della moda e simbolo di eleganza senza tempo.

Leggi anche: Enrico Mattei, l’uomo che sfidò il mondo: misteri, potere e silenzi sul più grande caso irrisolto dalla storia d’Italia

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Addio a Valentino, un grande italiano. Ultimo imperatore della moda - Di Alessandro Bovicelli, ricercatore di Ginecologia oncologica all’Università di Bologna Dopo Armani se ne va l’ultimo imperatore dell’alta moda, Valentino ... lapiazzarimini.it