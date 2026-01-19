È morto Valentino l’ultimo imperatore della moda che ci ha nobilitato nel mondo Meloni | l’Italia perde una leggenda

È deceduto Valentino, figura iconica nel mondo della moda e simbolo di eleganza senza tempo. La sua scomparsa rappresenta una perdita per il settore e per l’Italia, che ha visto in lui un ambasciatore di stile e raffinatezza. Meloni ricorda come Valentino abbia contribuito a far conoscere il patrimonio e la creatività italiane a livello internazionale.

È morto Valentino, e il mondo dice addio al “re del rosso” che ha insegnato al mondo la sovranità della bellezza. Pensavamo che sarebbe stato eterno e invece, a poca distanza dalla dipartita di un altro gigante della moda come Giorgio Armani, a 93 anni ci ha lasciato anche lui. E la premier Meloni, tra i primi a esprimere dolore e sgomento per un addio che pensavamo di poter procrastinare ancora chissà quanto, non manca di rilevare sui social: «Valentino, maestro indiscusso di stile ed eleganza e simbolo eterno dell’alta moda italiana. Oggi l’Italia perde una leggenda, ma la sua eredità continuerà a ispirare generazioni. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

È morto Valentino, l’addio di Meloni: “Maestro di stile e di eleganza, l’Italia perde una leggenda”. Simona Ventura: “La tua moda faceva sognare”Valentino Garavani, celebre stilista italiano, si è spento a 93 anni a Roma.

È morto Valentino Garavani, lo stilista aveva 93 anni. L’annuncio: “Si è spento nella serenità della sua residenza romana, venerdì i funerali” - Lo stilista si è spento nella sua residenza romana circondato dall'affetto dei suoi cari. ilfattoquotidiano.it