Enrico Mattei l’uomo che sfidò il mondo | misteri potere e silenzi sul più grande caso irrisolto dalla storia d’Italia

Mattei non era un santo, ma era un innovatore politico. Credeva che lo Stato potesse competere con il capitale privato e che la ricchezza pubblica dovesse servire a liberare il Paese dalla sudditanza energetica Un volo interrotto e un Paese attonito È la sera del 27 ottobre 1962. Un Morane-Sa. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Enrico Mattei, l’uomo che sfidò il mondo: misteri, potere e silenzi sul più grande caso irrisolto dalla storia d’Italia

Contenuti che potrebbero interessarti

""Enrico Mattei"" - Results on X | Live Posts & Updates - X Vai su X

Quest’uomo qui si chiamava Enrico Mattei. È stato uno dei grandi italiani del Novecento. Forse troppo grande. Partigiano, comandante della Resistenza cattolica, politico, imprenditore illuminato. Ma prima di tutto: un visionario. Uno che letteralmente si è fatto - facebook.com Vai su Facebook

Enrico Mattei, 60 anni fa la morte del presidente dell’Eni. Un nuovo libro indaga retroscena e conseguenze di quel mistero - Sessant’anni fa, il 27 ottobre 1962, moriva nell’esplosione del suo aereo Enrico Mattei, fondatore e padre- Lo riporta milanofinanza.it

Enrico Mattei, ribelle per amore. Su Raitre la vita e il giallo sulla morte del dirigente marchigiano - Le tappe più importanti della vita di Enrico Mattei: le ripercorre - Da corriereadriatico.it

Enrico Mattei, 60 anni dopo l’omicidio ancora tante zone d’ombra. Nel libro di Oddo e Antoniani le ipotesi su mandanti e complicità - È uscito pochi giorni fa per Feltrinelli “L’Italia nel petrolio”, scritto dal giornalista Giuseppe Oddo e dal ricercatore de la Sorbonne Nouvelle Riccardo Antoniani. Riporta ilfattoquotidiano.it