Gigante donne a Mont-Tremblant | Robinson leader dopo la prima manche Goggia decima
In Canada la neozelandese torna a ruggire, Shiffrin terza a mezzo secondo. Male Colturi, 28esima a quasi 3". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
La Coppa donne torna negli Stati Uniti per un gigante che mancava da oltre vent'anni: una sfida nuova per le azzurre chiamate anche domenica per uno slalom
Coppa del Mondo, gigante femminile: Robinson vince il gigante di Copper Mountain, l'azzurra Zenere nona Vittoria n.5 in carriera per la neozelandese che trionfa col miglior tempo anche nella seconda manche davanti a Julia Scheib a ben 96 centesimi
Robinson in testa al gigante su Ljutic e Shiffrin dopo la prima manche, Goggia in top 10, Zenere lontana - La vincitrice di Copper Mountain chiude in testa la prima manche di un gigante che fa vittime illustri, tra le quali Julia Scheib e Sara Hector
Sci: cdm; Robinson in testa gigante Mont Tremblant, Goggia 10/a - Dopo la prima manche dello slalom gigante di cdm di Mont Tremblant, nel Quebec, e' al comando la neozelandese Alice Robinson in 1.
Sci, slalom gigante di Mont-Tremblant oggi in TV: orari e dove vederlo in chiaro. La svolta di Sofia Goggia - il circus della Coppa del Mondo fa tappa a Mont Tremblant per lo slalom gigante femminile.
Alice Robinson guida il gigante di Tremblant, Shiffrin da podio, Goggia in crescita - Sulla scia della vittoria di Copper Mountain, Alice Robinson si porta al comando della classifica dopo la prima manche del gigante di Tremblant.
Coppa del Mondo Sci LIVE, 6 dicembre 2025: il gigante femminile di Mont Tremblant – start list, orari TV, italiane in gara - Giant femminile Mont Tremblant 2025/26: orari, italiane al via, start list, tracciatori e risultati LIVE dalla pista Flying Mile.
Sci oggi in tv: gigante femminile a Mont Tremblant, Goggia c'è. Orari, favorite e pettorali - Alice Robinson la grande favorita, Shiffrin prova a risalire, la valanga rosa punta su Sofia Goggia e Asja Zenere, ma l'Italia