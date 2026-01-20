Federica Brignone è tornata in gara nel gigante di Kronplatz, dopo un periodo di assenza. Nella prima manche, Hector guida la classifica, mentre Federica si posiziona settima. Goggia invece non ha preso il via. La gara conferma la competitività della sciatrice italiana, ancora in corsa per un buon risultato.

Federica Brignone alla Rai: «Un ottimo test, sono felice dopo questa prima manche. Ero tranquilla, poi al cancelletto mi sono irrigidita. E a quel punto dopo qualche porta mi sono ricordata che dovevo respirare. Ho provato buone sensazioni, ora devo riprendere a sciare come so». Le posizioni della top 10 sembrano essere consolidate dopo le prime 22 atlete, Alphand è 17esima. Aj Hurt, americana non ha impressionato, è a tre secondi e 35 centesimi di ritardo. Shiffrin invece dal quarto posto può puntare al podio. Della Mea nella top 10, decima. Sta crescendo bene la giovane di Tarvisio che tende sempre a recuperare nelle seconde manche. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Sci, il ritorno di Brignone nel gigante di Kronplatz 292 dopo: prima manche, in testa Hector, Federica è settima, Goggia out

Sci, il ritorno di Federica Brignone nel gigante di Kronplatz 292 giorni dall'infortunio: in testa HectorDopo 292 giorni dall'infortunio, Federica Brignone torna a gareggiare nel gigante di Kronplatz.

Sci, il ritorno di Federica Brignone 292 giorni dopo l'infortunio: via allo slalom gigante a KronplatzDopo 292 giorni, Federica Brignone torna in gara nel gigante di Kronplatz, segnando il suo rientro alle competizioni ufficiali.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Successo per il ritorno della coppa del mondo di Sci alpino a Tarvisio; Federica Brignone a Cortina per allenarsi. Il fratello Davide: Sarà al via delle gare Olimpiche • Sci alpino; Brignone torna in gara a Kronplatz, Federica: E’ veramente fantastico, ma sarà solo un test su me stessa. Un’emozione nuova; Verso Milano-Cortina, il punto sugli azzurri: le medaglie di short track e pattinaggio, le prime volte dello….

Coppa del mondo sci diretta Federica Brignone: segui il suo ritorno a Kronplatz dopo l'infortunio LIVE - La campionessa milanese dopo 292 giorni dalla terribile frattura di tibia e perone rientra a gareggiare nello slalom gigante ... corrieredellosport.it

Sci, diretta gigante Kronplatz LIVE: Brignone, attesa spasmodica per il ritorno. Fede subito dopo Goggia - Coppa del Mondo di Sci Femminile: segui la diretta live dello slalom gigante di Kronplatz con l'atteso ritorno alle gare di Federica Brignone che scenderà col pettorale 13 subito dopo Sofia Goggia ... sport.virgilio.it

Il giorno del ritorno di Federica Brignone Segui la gara LIVE su @discoveryplusIT #EurosportSCI x.com

Il giorno del ritorno di Federica Brignone Segui la gara LIVE su discovery+ - facebook.com facebook