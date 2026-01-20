Il futuro di Casa Venturini Primo step verso i lavori Al via i test sul terreno

È iniziato il primo step del progetto di riqualificazione della Casa Venturini, residenza per anziani. Sono stati avviati i test sul terreno, segnando l'inizio delle opere previste nel piano di aggiornamento. Questo intervento mira a migliorare gli spazi e le strutture, garantendo un ambiente più sicuro e funzionale per gli ospiti e il personale. Restano da definire i dettagli successivi del percorso di sviluppo.

