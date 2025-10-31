Stadio San Nicola il bando per la nuova convenzione atteso per fine anno | Evitiamo proroghe serve programmazione
Si è riunita questa mattina la Commissione Trasparenza del Comune di Bari per fare il punto sulla nuova convenzione per la gestione dello stadio “San Nicola”, in scadenza a maggio 2026.Al centro dell’incontro - presieduto dal consigliere Antonio Ciaula (Fratelli d’Italia) - l’esame dello stato di. 🔗 Leggi su Baritoday.it
