Nuova vita per quattro chioschi inutilizzati da Carbonara a San Girolamo | il Comune prepara la gara per la concessione
Il Comune di Napoli ha avviato la procedura per la concessione di quattro chioschi inutilizzati, tra Carbonara e San Girolamo. L'obiettivo è valorizzare questi spazi pubblici, affidandoli a soggetti interessati per attività che possano contribuire al tessuto sociale e commerciale della città. La gara rappresenta un passo importante verso il recupero e l’uso sostenibile di aree urbane, promuovendo iniziative a beneficio della collettività.
Valorizzare i chioschi attualmente inutilizzati in alcuni luoghi pubblici della città, affidandoli in concessione per attività a beneficio della collettività. Il bando in preparazione, da parte del Comune di Bari, riguarda in particolare quattro strutture: due presenti al quartiere Santa Rita. 🔗 Leggi su Baritoday.it
