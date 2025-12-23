Nuova vita per quattro chioschi inutilizzati da Carbonara a San Girolamo | il Comune prepara la gara per la concessione

Il Comune di Napoli ha avviato la procedura per la concessione di quattro chioschi inutilizzati, tra Carbonara e San Girolamo. L'obiettivo è valorizzare questi spazi pubblici, affidandoli a soggetti interessati per attività che possano contribuire al tessuto sociale e commerciale della città. La gara rappresenta un passo importante verso il recupero e l’uso sostenibile di aree urbane, promuovendo iniziative a beneficio della collettività.

