Ale e Franz scelgono Bologna per il debutto di Capitol' ho

Sarà il Teatro Celebrazioni di Bologna a ospitare la prima nazionale di Capitol'ho, il nuovo spettacolo di Ale e Franz, in programma venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 gennaio (feriali ore 21.00 e domenica ore 17.30). Si tratta di un traguardo importante per il duo comico, che festeggia trent'anni di carriera con uno show dove i loro personaggi più iconici si fondono con ospiti inediti, in un universo strambo e irresistibile dominato dalla loro inconfondibile ironia. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

