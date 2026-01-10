Eleonora Palmieri, sopravvissuta al rogo di Crans-Montana, condivide la sua esperienza sui social. La veterinaria di 29 anni, ricoverata al Niguarda di Milano, racconta il percorso di recupero e l’importanza di rispettare e onorare la vita. La sua testimonianza sottolinea il valore della lotta quotidiana per la guarigione e il rispetto per chi non ce l’ha fatta.

Una testimonianza affidata ai social, quella di Eleonora Palmieri, 29 anni, veterinaria, che dopo gli interventi subiti parla di quanto è accaduto la notte di Capodanno e di come i medici si sono presi cura di lei: “Qui nel reparto di terapia intensiva del Niguarda di Milano stiamo combattendo per guarire giorno dopo giorno. ma un pensiero va agli angeli che non ce l’hanno fatta. Non smettete mai di onorare la vita!”. Il profilo Instagram di Eleonora rappresenta un prima e un dopo rispetto alla tragedia: foto e video la ritraggono assieme al fidanzato nei momenti di allegria in attesa di festeggiare l’arrivo del 2026, e le immagini successive sono di lei in ospedale, avvolta dalle bende per le ustioni riportate nel rogo della discoteca. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Leggi anche: Strage di Crans Montana, Eleonora scrive dal Niguarda: "Combattiamo ogni giorno per guarire"

Leggi anche: Crans Montana, la sopravvissuta Eleonora Palmieri: “Momenti di vera paura. Lottiamo per guarire”

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Non mi ha lasciato… Crans-Montana le parole di Eleonora dall’ospedale | emozione infinita.

Il messaggio dall’ospedale di Eleonora, la sopravvissuta al rogo di Crans-Montana: “Combattiamo per guarire. Non smettete di onorare la vita” - Una testimonianza affidata ai social, quella di Eleonora Palmieri, 29 anni, veterinaria, che dopo gli interventi subiti parla di quanto è accaduto la notte ... ilfattoquotidiano.it